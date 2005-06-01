|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|334469
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
|парные номера артикулов
|334468
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
FORESTER (SG_)
2.0 X AWD (SG5)
2005.06 - 2008.05
SUBARU
FORESTER (SG_)
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH)
2005.06 - 2008.05
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