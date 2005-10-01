|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|334464
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост справа
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|334465
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.6 Привод на все колеса (JB416)
2005.10 - Выпускается
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,...
2005.10 - Выпускается
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420)
2005.10 - Выпускается
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.4 Привод на все колеса (JB424)
2005.10 - Выпускается
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.4 Привод на все колеса (JT424, JB424)
2005.10 - Выпускается
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