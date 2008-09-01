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Амортизатор артикул 334374 KYB в Алматы

334374 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 334374
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 334375
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD (BPD) 2008.09 - 2009.09
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 2008.09 - 2009.09

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 334374 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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