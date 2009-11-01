|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3340122
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|3340121
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
SORENTO II (XM)
2.0 CRDi
2009.11 - 2015.12
KIA
SORENTO II (XM)
2.0 CRDi 4WD
2009.11 - 2015.12
KIA
SORENTO II (XM)
2.2 CRDi
2009.11 - 2015.12
KIA
SORENTO II (XM)
2.2 CRDi 4WD
2009.11 - 2015.12
KIA
SORENTO II (XM)
2.4 CVVT
2009.11 - 2015.12
KIA
SORENTO II (XM)
2.4 CVVT 4WD
2009.11 - 2015.12
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