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Амортизатор артикул 3340122 KYB в Алматы

3340122 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3340122
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 3340121
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Опора амортизатора
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 3340122 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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