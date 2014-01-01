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334 0036 _амортизатор передний левый!\Mazda 3 BM 14> артикул 3340036 KYB в Алматы

3340036 KYB 334 0036 _амортизатор передний левый!\Mazda 3 BM 14>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3340036
Наименование 334 0036 _амортизатор передний левый!\Mazda 3 BM 14>
Сторона установки передний мост слева
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 3340035
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 334 0036 _амортизатор передний левый!\Mazda 3 BM 14> KYB с артикулом 3340036 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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