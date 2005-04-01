|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|333730
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|333729
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижняя скоба
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_)
1.6 HDI 75 (MB9HW)
2011.01 - 2011.12
CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_)
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX)
2011.01 - 2011.12
CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_)
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC)
2005.07 - 2011.12
CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_)
1.6 HDI 90 (MF9HX)
2005.07 - 2011.12
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 HDi eco 70
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 CC (2D)
1.6 HDi 110
2005.04 - 2007.02
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.4 HDi eco 70
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_)
1.6 HDi 75
2005.08 - 2008.07
PEUGEOT
PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_)
1.6 HDi 90
2005.08 - 2008.07
PEUGEOT
PARTNER вэн (5_, G_)
1.6 HDi 75
2005.08 - 2008.07
PEUGEOT
PARTNER вэн (5_, G_)
1.6 HDi 90
2005.08 - 2008.07
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