|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|333516
|Наименование
|Амортизатор передний GAS R KIA 333516, KYB
|Сторона установки
|передний мост справа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|333517
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.5 CRDi GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.6 GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.5 CRDi GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.6 GLS
2005.11 - 2010.11
KIA
RIO II (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.6 CVVT
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.6 16V
2005.03 - 2011.12
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