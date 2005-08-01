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Амортизатор артикул 333506 KYB в Алматы

333506 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 333506
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 333507
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005.08 - 2010.12

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