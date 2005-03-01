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Амортизатор артикул 333418 KYB в Алматы

333418 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 333418
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 333417
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
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CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005.03 - Выпускается
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CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 2005.03 - 2008.05
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.5 2005.03 - 2008.05
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 2008.04 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 2008.04 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 2008.04 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 LPG 2008.04 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.4 2008.04 - Выпускается

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