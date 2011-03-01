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333 0040 _амортизатор передний левый!\Chevrolet Aveo T300 11> артикул 3330040 KYB в Алматы

333 0040 _амортизатор передний левый!\Chevrolet Aveo T300 11>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3330040
Наименование 333 0040 _амортизатор передний левый!\Chevrolet Aveo T300 11>
Сторона установки передний мост слева
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 3330039
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.4 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.6 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.4 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.4 Turbo 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.6 2011.03 - Выпускается

Если хотите купить 333 0040 _амортизатор передний левый!\Chevrolet Aveo T300 11> KYB с артикулом 3330040 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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