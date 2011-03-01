|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3330040
|Наименование
|333 0040 _амортизатор передний левый!\Chevrolet Aveo T300 11>
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|3330039
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
1.2
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
1.2
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
1.3 D
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
1.3 D
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
1.4
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
1.6
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.2
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.2
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.3 D
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.3 D
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.4
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.4 Turbo
2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.6
2011.03 - Выпускается
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