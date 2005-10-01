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Амортизатор артикул 332501 KYB в Алматы

332501 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 332501
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 332500
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA PICANTO I (SA) 1.0 2005.10 - 2011.04
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005.10 - 2011.04

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 332501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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