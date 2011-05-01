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332 0021_амортизатор передний левый газовый!\ KIA Picanto 11> артикул 3320021 KYB в Алматы

332 0021_амортизатор передний левый газовый!\ KIA Picanto 11>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3320021
Наименование 332 0021_амортизатор передний левый газовый!\ KIA Picanto 11>
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 3320020
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.2 2011.05 - 2017.03

Если хотите купить 332 0021_амортизатор передний левый газовый!\ KIA Picanto 11> KYB с артикулом 3320021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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