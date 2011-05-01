|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3320021
|Наименование
|332 0021_амортизатор передний левый газовый!\ KIA Picanto 11>
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|3320020
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
PICANTO II (TA)
1.0
2011.05 - 2017.03
KIA
PICANTO II (TA)
1.0
2011.05 - 2017.03
KIA
PICANTO II (TA)
1.0 Bi-Fuel
2011.05 - 2017.03
KIA
PICANTO II (TA)
1.0 LPG
2011.05 - 2017.03
KIA
PICANTO II (TA)
1.2
2011.05 - 2017.03
Если хотите купить 332 0021_амортизатор передний левый газовый!\ KIA Picanto 11> KYB с артикулом 3320021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита