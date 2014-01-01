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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ HYUNDAI I20, I30, IX35, TUCSON ( артикул 3474KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3474KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ HYUNDAI I20, I30, IX35, TUCSON (
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси REAR
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 93
Высота колодки mm 41
Толщина колодки mm 14.5
EAN 4627118271786
WVA номер 24949, 24950, 24951
Вес 0.667
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 20
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ HYUNDAI I20, I30, IX35, TUCSON ( KOTL с артикулом 3474KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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