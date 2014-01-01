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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ TOYOTA CAMRY/LEXUS ES.... артикул 3429KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3429KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ TOYOTA CAMRY/LEXUS ES....
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 157.6
Высота колодки mm 57
Толщина колодки mm 16
EAN 4627118271687
WVA номер 24350
Вес 1.871
Длина упаковки, мм 185
Высота упаковки, мм 120
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 8
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ TOYOTA CAMRY/LEXUS ES.... KOTL с артикулом 3429KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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