|Производитель / Поставщик
|KOTL
|№ Производителя
|3429KT
|Наименование
|КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ TOYOTA CAMRY/LEXUS ES....
|Тип транспортного средства
|Легковой
|Пренадлежность по оси
|FRONT
|Датчик износа
|Без датчика износа
|Длина колодки mm
|157.6
|Высота колодки mm
|57
|Толщина колодки mm
|16
|EAN
|4627118271687
|WVA номер
|24350
|Вес
|1.871
|Длина упаковки, мм
|185
|Высота упаковки, мм
|120
|Ширина упаковки, мм
|85
|Количество в гофрокоробе (380*270*180)
|8
|Страна производства
|Россия
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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