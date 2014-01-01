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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3426KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3426KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси REAR
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 96.6
Высота колодки mm 49.2
Толщина колодки mm 14.8
EAN 4627118271588
WVA номер 24338
Вес 1.515
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 20
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ KOTL с артикулом 3426KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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