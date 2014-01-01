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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3425KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3425KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 139
Высота колодки mm 55.4
Толщина колодки mm 16.9
EAN 4627118271564
WVA номер 24336
Вес 3.2
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ KOTL с артикулом 3425KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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