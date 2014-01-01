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Колодки тормозные HyundaiAccent, HyundaiSonata, KiaRio, KiaPicanto, KiaSportage, KiaCerato, KiaCee’d и KiaProCee’d задние артикул 3421KT KOTL в Алматы





Производитель / Поставщик KOTL № Производителя 3421KT Наименование Колодки тормозные HyundaiAccent, HyundaiSonata, KiaRio, KiaPicanto, KiaSportage, KiaCerato, KiaCee’d и KiaProCee’d задние Тип транспортного средства Легковой Пренадлежность по оси REAR Датчик износа С механическим сигнализатором износа Длина колодки mm 93.1 Высота колодки mm 41 Толщина колодки mm 14.2 EAN 4627118273001 WVA номер 24320, 24321, 24322 Вес 1.619 Длина упаковки, мм 165 Высота упаковки, мм 85 Ширина упаковки, мм 85 Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12 Страна производства Россия показать еще С этим товаром покупают... COMLINE ADC2403 Тормозной диск Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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