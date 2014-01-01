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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ TOYOTA CAMRY ACV30 2.4-3.0 артикул 3374KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3374KT
Наименование ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ TOYOTA CAMRY ACV30 2.4-3.0
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT/REAR
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 92.7
Высота колодки mm 37.8
Толщина колодки mm 15.2
EAN 4627118271526
WVA номер 23702
Вес 1.059
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 20
Страна производства Россия
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ TOYOTA CAMRY ACV30 2.4-3.0 KOTL с артикулом 3374KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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