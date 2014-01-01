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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU LEGACY 03 /OUTBACK 03 2.0 артикул 3373KT KOTL в Алматы

3373KT KOTL КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU LEGACY 03 /OUTBACK 03 2.0
Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3373KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU LEGACY 03 /OUTBACK 03 2.0
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси REAR
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 110.4
Высота колодки mm 37.4
Толщина колодки mm 13.5
EAN 4627118272752
WVA номер 24271
Вес 1.762
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 20
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU LEGACY 03 /OUTBACK 03 2.0 KOTL с артикулом 3373KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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