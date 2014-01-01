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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU FORESTER 01-/IMPREZA 01-/ артикул 3371KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3371KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU FORESTER 01-/IMPREZA 01-/
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 136.9
Высота колодки mm 56.5
Толщина колодки mm 14.2
EAN 4627118271519
WVA номер 23865, 23866, 23867
Вес 0.762
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ SUBARU FORESTER 01-/IMPREZA 01-/ KOTL с артикулом 3371KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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