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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3364KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3364KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 134.6
Высота колодки mm 77
Толщина колодки mm 16
EAN 4627118271502
WVA номер 24024, 24025, 24026
Вес 1.483
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ KOTL с артикулом 3364KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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