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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ HYUNDAI COUPE 02-, COUPE 96-02, артикул 3352KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3352KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ HYUNDAI COUPE 02-, COUPE 96-02,
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 131.6
Высота колодки mm 60
Толщина колодки mm 15.5
Тормозная система MANDO
EAN 4627118271809
WVA номер 23891, 23892, 23893
FMSI 7825-D924
Вес 0.85
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ HYUNDAI COUPE 02-, COUPE 96-02, KOTL с артикулом 3352KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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