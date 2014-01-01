menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3348KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3348KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси REAR
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 104.3
Высота колодки mm 38.9
Толщина колодки mm 13.5
EAN 4627118271496
WVA номер 24071
Вес 1.387
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 20
Страна производства Россия

С этим товаром покупают...

GATES 5499XS

Ремень ГРМ

BREMBO 08A87210

Диск тормозной Standard зад

PARTS-MALL PHC004

Насос водяной
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ KOTL с артикулом 3348KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0