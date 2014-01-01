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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3342KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3342KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 130
Высота колодки mm 58
Толщина колодки mm 15.8
Тормозная система MANDO
EAN 4627118272042
WVA номер 23966, 23987, 23988
Вес 1.534
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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