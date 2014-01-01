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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3338KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3338KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm `140,7
Высота колодки mm 59.7
Толщина колодки mm 16
EAN 4627118271465
WVA номер 23734, 23989
FMSI 8385-D1269
Вес 0.695
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 18
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ KOTL с артикулом 3338KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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