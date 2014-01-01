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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 3336KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3336KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 151
Высота колодки mm 63.2
Толщина колодки mm 17.2
EAN 4627118271441
WVA номер 23480, 23481, 23768
Вес 1.496
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ KOTL с артикулом 3336KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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