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Колодки тормозные передние HYUNDAI Accent I/II, Getz, Lantra II, OEM 581011CA10 без дат. артикул 3331KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3331KT
Наименование Колодки тормозные передние HYUNDAI Accent I/II, Getz, Lantra II, OEM 581011CA10 без дат.
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 127.3
Высота колодки mm 49
Толщина колодки mm 15.6
EAN 4627118271960
WVA номер 21012, 21773, 21774
Вес 1.526
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные передние HYUNDAI Accent I/II, Getz, Lantra II, OEM 581011CA10 без дат. KOTL с артикулом 3331KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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