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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ CHEVROLET AVEO СЕДАН 05-, KALOS артикул 3330KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3330KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ CHEVROLET AVEO СЕДАН 05-, KALOS
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 133
Высота колодки mm 48.9
Толщина колодки mm 16.2
Тормозная система AKEBONO
EAN 4627118271427
WVA номер 23974
Вес 0.829
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ CHEVROLET AVEO СЕДАН 05-, KALOS KOTL с артикулом 3330KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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