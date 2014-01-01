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Колодки тормозные передние TOYOTA Camry, OEM 0446533240 артикул 3314KT KOTL в Алматы

3314KT KOTL Колодки тормозные передние TOYOTA Camry, OEM 0446533240
Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3314KT
Наименование Колодки тормозные передние TOYOTA Camry, OEM 0446533240
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 131.5
Высота колодки mm 58.8
Толщина колодки mm 16.5
EAN 4627118272974
WVA номер 23928
Вес 1.19
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные передние TOYOTA Camry, OEM 0446533240 KOTL с артикулом 3314KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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