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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ NISSAN PATHFINDER 97-04/X-TRAIL артикул 3293KT KOTL в Алматы

3293KT KOTL КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ NISSAN PATHFINDER 97-04/X-TRAIL
Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 3293KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ NISSAN PATHFINDER 97-04/X-TRAIL
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 158.6
Высота колодки mm 56.2
Толщина колодки mm 15.5
EAN 4627118272783
WVA номер 23420, 23421, 23422
Вес 1.387
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ NISSAN PATHFINDER 97-04/X-TRAIL KOTL с артикулом 3293KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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