|Производитель / Поставщик
|KOTL
|№ Производителя
|3293KT
|Наименование
|КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ NISSAN PATHFINDER 97-04/X-TRAIL
|Тип транспортного средства
|Легковой
|Пренадлежность по оси
|FRONT
|Датчик износа
|С механическим сигнализатором износа
|Длина колодки mm
|158.6
|Высота колодки mm
|56.2
|Толщина колодки mm
|15.5
|EAN
|4627118272783
|WVA номер
|23420, 23421, 23422
|Вес
|1.387
|Длина упаковки, мм
|165
|Высота упаковки, мм
|85
|Ширина упаковки, мм
|85
|Количество в гофрокоробе (380*270*180)
|12
|Страна производства
|Россия
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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