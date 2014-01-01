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Колодки тормозные задние с отверстием HYUNDAI Solaris, OEM 58302H5A00 с мех. дат. артикул 27KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 27KT
Наименование Колодки тормозные задние с отверстием HYUNDAI Solaris, OEM 58302H5A00 с мех. дат.
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси REAR
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 99.8
Высота колодки mm 41
Толщина колодки mm 14.5
EAN 4627118273025
WVA номер 25337, 25338, 25339
FMSI 8428-D1218
Вес 0.727
Длина упаковки, мм 110
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 18
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные задние с отверстием HYUNDAI Solaris, OEM 58302H5A00 с мех. дат. KOTL с артикулом 27KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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