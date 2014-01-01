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Колодки тормозные передние с отверстием HYUNDAI Solaris >17, OEM 58101H5A25 с мех. дат. артикул 26KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 26KT
Наименование Колодки тормозные передние с отверстием HYUNDAI Solaris >17, OEM 58101H5A25 с мех. дат.
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 132.7
Высота колодки mm 58.3
Толщина колодки mm 16.8
EAN 4627118273018
WVA номер 25348, 25349, 25350
Вес 1.273
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные передние с отверстием HYUNDAI Solaris >17, OEM 58101H5A25 с мех. дат. KOTL с артикулом 26KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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