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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ VOLVO S60 00-, S80 98-06, V70 I, артикул 1389KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 1389KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ VOLVO S60 00-, S80 98-06, V70 I,
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси REAR
Датчик износа Без датчика износа
Длина колодки mm 123.7
Высота колодки mm 53.7
Толщина колодки mm 16.5
Тормозная система ATE/Teves
EAN 4627118270222
WVA номер 23076, 23077
FMSI 7665-D795
Вес 0.94
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

С этим товаром покупают...

KOTL 1388KT

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ VOLVO S60 00-, S80 98-06, V70 I,
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ VOLVO S60 00-, S80 98-06, V70 I, производителя KOTL с артикулом 1389KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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