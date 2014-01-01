|Производитель / Поставщик
|KOTL
|№ Производителя
|1182KT
|Наименование
|КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
|Тип транспортного средства
|Легковой
|Пренадлежность по оси
|REAR
|Датчик износа
|Без датчика износа
|Длина колодки mm
|116.2
|Высота колодки mm
|44
|Толщина колодки mm
|14.6
|Тормозная система
|SUMITOMO
|EAN
|4627118270055
|WVA номер
|21947
|FMSI
|7487-D606
|Вес
|1.006
|Длина упаковки, мм
|165
|Высота упаковки, мм
|85
|Ширина упаковки, мм
|85
|Количество в гофрокоробе (380*270*180)
|12
|Страна производства
|Россия
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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