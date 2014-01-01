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КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ артикул 1003KT KOTL в Алматы

Производитель / Поставщик KOTL
№ Производителя 1003KT
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Тип транспортного средства Легковой
Пренадлежность по оси FRONT/REAR
Датчик износа С механическим сигнализатором износа
Длина колодки mm 137
Высота колодки mm 52.8
Толщина колодки mm 14.5
Тормозная система SUMITOMO
EAN 4627118272684
WVA номер 21561, 21562, 21633
FMSI 7318-D430
Вес 1.4
Длина упаковки, мм 165
Высота упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 85
Количество в гофрокоробе (380*270*180) 12
Страна производства Россия

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ производителя KOTL с артикулом 1003KT в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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