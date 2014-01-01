Производитель / Поставщик KONGSBERG № Производителя 1000938236AM Наименование ПГУ для MAN TGS и TGX OEM 81307256120

Если вы хотите купить пГУ для МАН ТГС и ТГХ OEM 81307256120, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGS, MAN TGX. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю KONGSBERG с артикулом 1000938236AM. У данной детали есть аналоги с номерами: 81307256120, 81307256122. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя KONGSBERG.