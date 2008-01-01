|Производитель / Поставщик
|KONGSBERG
|№ Производителя
|1000178631AM
|Наименование
|ПГУ сцепления D=125 Scania P/G/R/T серия установлены с 2008 года 1000178631AM, KNORR
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