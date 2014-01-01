Производитель / Поставщик KONGSBERG № Производителя 1000132951AM Наименование Цилиндр ПГУ сцепления Вес, г 2,7 Объем 12.6

Запчасть цилиндр ПГУ сцепления представлена по производителю KONGSBERG с артикулом 1000132951AM. У данной детали есть аналоги с номерами: 1000132951AM, 1792766. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр ПГУ сцепления на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KONGSBERG. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.