Производитель / Поставщик KNORR-BREMSE № Производителя 15070100390 Наименование Р/к блока клапанов ELC VOLVO B7/10/12/FH12 (клапан + уплотнение)

Запчасть р/к блока клапанов ELC Вольво B7/10/12/ФШ 12 (клапан + уплотнение) представлена по производителю KNORR с артикулом 15070100390. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к блока клапанов ELC Вольво B7/10/12/ФШ 12 (клапан + уплотнение), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KNORR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.