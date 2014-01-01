Производитель / Поставщик KNORR-BREMSE № Производителя 1426591 Наименование РМК ПГУ (гидравлической части)

Запчасть ремкомплект ПГУ (гидравлической части) представлена по производителю KNORR с артикулом 1426591. У данной детали есть аналоги с номерами: BISK3C, 1426591, 2992232, 114354, 2992232, 1423079, BISK3C. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ПГУ (гидравлической части) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KNORR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.