Производитель / Поставщик KNORR-BREMSE № Производителя 1000133152AM Наименование ПГУ сцепления DAF CF/XF

Запчасть пГУ сцепления Даф CF/XF представлена по производителю KNORR с артикулом 1000133152AM. У данной детали есть аналоги с номерами: 1000133152AM, 1000133152AM, 1792765. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ сцепления Даф CF/XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя KNORR. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.