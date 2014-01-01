Производитель / Поставщик KKK № Производителя 13879980066R Наименование ТУРБОКОМПРЕССОР MX300/340KW DAF CF85IV/XF105 (КРЫЛЬЧАТКА ИЗ ТИТАНА) восстановленный

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