Производитель / Поставщик KKK № Производителя 13879980063R Наименование Турбокомпрессор MX300/340kW DAF CF85IV/XF105 (крыльчатка из никеля)

Запчасть турбина MX300/340kW Даф CF85IV/XF 105 (крыльчатка из никеля) представлена по производителю KKK с артикулом 13879980063R. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина MX300/340kW Даф CF85IV/XF 105 (крыльчатка из никеля), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KKK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.