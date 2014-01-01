|Производитель / Поставщик
|KKK
|№ Производителя
|13879880030R
|Наименование
|Турбина DAF XF105 двигатель MX300 (крыльчатка из никеля) восстановленная на заводе
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