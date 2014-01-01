|Производитель / Поставщик
|KKK
|№ Производителя
|1387970006
|Наименование
|Турбокомпрессор (крыльчатка из титана) DAF MX300/340kW CF85IV/XF105, 1387970006
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