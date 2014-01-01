|Производитель / Поставщик
|KKK
|№ Производителя
|13879700038R
|Наименование
|Турбокомпрессор MX300/340kW DAF CF85IV/XF105 (крыльчатка из титана)
|Вес, г
|30,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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