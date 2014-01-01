Производитель / Поставщик KKK № Производителя 13879700038R Наименование Турбокомпрессор MX300/340kW DAF CF85IV/XF105 (крыльчатка из титана) Вес, г 30,0

Запчасть турбина MX300/340kW Даф CF85IV/XF 105 (крыльчатка из титана) представлена по производителю KKK с артикулом 13879700038R. У данной детали есть аналоги с номерами: 13879700038R Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина MX300/340kW Даф CF85IV/XF 105 (крыльчатка из титана) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя KKK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.