Профиль ступицы 35mm Число зубцов 10

Запчасть диск сцепления Мерседес D=330 НА 10 ШЛИЦОВ представлена по производителю KAWE с артикулом 3372. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления Мерседес D=330 НА 10 ШЛИЦОВ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KAWE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.