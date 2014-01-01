|Производитель / Поставщик
|KAWE
|№ Производителя
|3371
|Наименование
|Диск сцепления ведомый d=310, Z=10 MB L-Series BM 615/616/617, 674/675/678 (006 250 7503) Kawe
|Параметр
|310 DZO
|Диаметр [мм]
|310
|Профиль ступицы
|35mm
|Число зубцов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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