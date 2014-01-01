Производитель / Поставщик KARDAN SERVICE № Производителя 3308220201010 Наименование Вал карданный ГАЗ-3308 КПП 4-х ступ. ЗМЗ-513 промежуточный L=858мм СП КАРДАН-СЕРВИС

Запчасть вал карданный ГАЗ-3308 КПП 4-х ступ. ЗМЗ-513 промежуточный L=858мм СП КАРДАН-СЕРВИС представлена по производителю KARDAN SERVICE с артикулом 3308-2202010-10. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вал карданный ГАЗ-3308 КПП 4-х ступ. ЗМЗ-513 промежуточный L=858мм СП КАРДАН-СЕРВИС, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KARDAN SERVICE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.