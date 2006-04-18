|Производитель / Поставщик
|KAMAZ
|№ Производителя
|151772116
|Наименование
|Гайка накидная корпуса
|ГОД
|01.01.2007, 18.04.2006, 01.01.2010
|МОДИФИКАЦИИ
|53212 - БОРТОВОЙ ТЯГАЧ (6Х4), 740.10-210 (EURO-0), 53504-0000310 МУСТАНГ- СЕДЕЛЬНЫЙ-ТЯГАЧ (6Х6), (ДВИГАТЕЛЬ 740.30-260) (EURO-2), 53501-0000310 МУСТАНГ- БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ (6Х6), 6350-0000310 МУСТАНГШАССИ (8Х8), 740.50-360 (EURO-2), 43501-0000310 МУСТАНГ- БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ (4Х4), (ДВИГАТЕЛЬ 740.31-240) (EURO-1), 5350-0000310 МУСТАНГ- БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ (6Х6), 740.30-260 (EURO-2), 4350-0000310 МУСТАНГ- БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ (4Х4), 740.31-240 (EURO-2), 43114 - БОРТОВОЙ ТЯГАЧ (6Х6), 740.13-260 (EURO-1)
|ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
|53212, 53504, 53501, 6350, 43501, 5350, 4350, 43114
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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